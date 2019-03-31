Отсидевших 42 года американцев признали невиновными

В США двое ошибочно осужденных мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения. Об этом сообщает CBS.

Как отмечается, в 1976 году 34-летний Клиффорд Уильямс и его 18-летний племянник Хуберт Майерс были приговорены к пожизненному лишению свободы во Флориде. Они были главными подозреваемыми в убийстве и покушении на убийство.

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Однако обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.

Согласно данным следствия, ответственность за преступления взял на себя другой человек, который скончался в 1994 году.

В 2016 году городской совет Лос-Анджелеса принял решение выплатить $24 млн двум мужчинам, которые долгие годы провели в тюрьмах по обвинениям в убийствах.