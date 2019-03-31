Правительство поддержало идею приравнивания электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия поддержала Минздрав в вопросе приравнивания электронных сигарет к обычным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что комиссия решила регулировать оборот и потребление «никотиносодержащей продукции и устройств» и обеспечить внесение поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

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В случае внесения изменений, за курение несовершеннолетние будут нести административную ответственность, говорится в документе.

О сделанной работе должны проинформировать до 1 июля.

Ранее сообщалось, что в России вступила в силу цифровая маркировка сигарет.

С 1 марта все участники табачного рынка обязаны зарегистрироваться в системе, а с 1 июля 2019 года все российские фабрики обязаны перейти на производство сигарет с цифровой маркировкой.