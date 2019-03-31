Почти 34 тысячи человек поучаствовали в протестах «желтых жилетов» во Франции

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В субботних акциях протеста во Франции приняли участие почти 34 тысячи человек. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что число протестующих уменьшилось по сравнению с показателями предыдущей недели.

Согласно имеющейся информации, на улицы по всей стране вышли примерно 33,7 тысяч человек. При этом в Париже в протестных акциях поучаствовали 4 тысячи человек. Правоохранительные органы страны арестовали 103 человека по всей стране.

Ранее МИД России рекомендовал проявлять осторожность в городах Франции из-за протестов «желтых жилетов».