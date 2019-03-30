Две оголодавшие пумы напали на четырехлетнего ребенка в Канаде
В канадской провинции Британская Колумбия четырехлетний мальчик пострадал при нападении двух голодных пум. Об этом сообщает CTV.
По данным телеканала, ребенок гулял с несовершеннолетней девочкой, когда на него набросились пумы.
Как отмечается, мальчик получил серьезные раны рук, шеи и головы. Его доставили в больницу на вертолете.
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Уточняется, что животные были сильно оголодавшими, и их пришлось застрелить.
Ранее сообщалось, что мужчина из Колорадо задушил напавшего на него горного льва.