Две оголодавшие пумы напали на четырехлетнего ребенка в Канаде

В канадской провинции Британская Колумбия четырехлетний мальчик пострадал при нападении двух голодных пум. Об этом сообщает CTV.

По данным телеканала, ребенок гулял с несовершеннолетней девочкой, когда на него набросились пумы.

Как отмечается, мальчик получил серьезные раны рук, шеи и головы. Его доставили в больницу на вертолете.

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Уточняется, что животные были сильно оголодавшими, и их пришлось застрелить.

Ранее сообщалось, что мужчина из Колорадо задушил напавшего на него горного льва.