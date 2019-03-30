РПЦ надеется, что новый президент Украины остановит религиозные гонения

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Председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) ждет от будущего президента Украины прекращения религиозных гонений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эти притеснения начались при действующем главе государства Петре Порошенко, который показал себя гонителем церкви.

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«Те главы государства, который проявили себя как гонители церкви, они никогда свою жизнь хорошо не заканчивали», — добавил митрополит Иларион.

Он подчеркнул, что прекращение гонений на церковь является главным ожиданием религиозных кругов от нового президента.

Ранее сообщалось, что в РПЦ предупредили о гонениях на священнослужителей на Украине.