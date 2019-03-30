Кремль и Красная площадь погрузились во тьму

Кремль, Красная площадь, а также более двух тысяч зданий погрузились во тьму в 20:30 в рамках международной природоохранной акции «Час Земли». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в Москве также на час погасла подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, Госдумы и Совета Федерации.

Реклама

Более того, на всей территории страны была выключена подсветка различных памятников архитектуры и центральных зданий.

«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

Уточняется, что к акции присоединились около 190 стран мира.

Ранее сообщалось, что подсветку Кремля выключат.