Бутина захотела в деревню к бабушке

Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, мечтает вернуться в Россию, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал российский правозащитник Александр Ионов.

По его словам, Бутина очень хочет отпраздновать на родине дни рождения мамы и бабушки, а также съездить к себе в деревню.

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«На 26 апреля назначен суд, и есть очень высокие шансы, что она выйдет на свободу и вернется на родину. Все ее мысли о том, чтобы быстрее вернуться в Россию», — сказал он.

Ионов добавил, что в тюрьме Бутина занимается в зале на беговой дорожке, а также не может есть тюремную еду, так как там еда с большим содержанием жиров — печенье, арахисовое масло.

Ранее сообщалось, что защита и обвинение в США предлагают депортировать россиянку Марию Бутину в день приговора.