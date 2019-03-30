Осужденный за содействие терроризму украинец Павел Гриб закончил голодовку

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Гражданин Украины Павел Гриб, которого российский суд 22 марта приговорил к шести годам заключения за подстрекательство к теракту, прекратил голодовку. Об этом сообщает телеканал «360».

Как отмечается, будучи в СИЗО в Ростовской области, осужденный отказался от еды, однако спустя несколько дней Гриб снова начал есть.

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«До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал», — отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис.

Уточняется, что самочувствие заключенного нормальное.

Ранее сообщалось, что осужденный за содействие терроризму Гриб объявил голодовку.

Следствие утверждает, что Гриб в 2017 году в сети убеждал школьницу устроить взрывы в Сочи, сам он в то время находился на Украине. Обстоятельства задержания мужчины официально не разглашались, однако адвокат настаивает на том, что Гриб был арестован на территории Белоруссии.