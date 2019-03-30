Московские дороги помоют шампунем

В Москве после 31 марта начнется промывка объектов дорожного хозяйства с использованием специального моющего средства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-мэра по благоустройству Петра Бирюкова.

«Первая в этом году промывка объектов дорожного хозяйства столицы с использованием специального моющего средства пройдет 31 марта. В ходе месячника по благоустройству мы проведем четырехкратную промывку дорог и тротуаров, будут задействованы более 6 тысяч единиц техники», - рассказал он.

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Вице-мэр пояснил, что традиционная весенняя промывка позволяет удалить образовавшуюся за зиму пленку из остатков бензина, резины, мазутных и масляных пятен, которую невозможно смыть водой.

В ходе уборки также предстоит промыть фасады и цоколи зданий, павильоны и остановки общественного транспорта, транспортные тоннели и эстакады, подземные и наземные переходы и другие городские объекты.