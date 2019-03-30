Останки более тысячи узников гетто обнаружили в Бресте

В Бресте были подняты на поверхность останки более 1,2 тысячи узников гетто, расстрелянных фашистами во время оккупации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Брестского горисполкома.

Как отмечается, в ходе строительства жилого комплекса было обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. В связи с этим строительные работы приостановили.

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«Длина расстрельной ямы 40 метров, ширина — четыре. Всего были обнаружены останки 1214 человек. Они находились на глубине от полутора до 1,8 метра», — заявил руководитель поисковых работ лейтенант Дмитрий Каминский.

Он добавил, что с телами нашли фрагменты одежды и девятимиллиметровые гильзы.

Ранее сообщалось, что в Германии умер охранник нацистского концлагеря.