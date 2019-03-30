Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Как отмечается, по окончании ремонтных работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо.

Уточняется, что на данный момент за птицами присматривают орнитологи.

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«...сейчас у птиц период кладки яиц... И, возможно, уже через несколько недель у обитателей мидовского шпиля появится пополнение!» — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что орнитолог призвал москвичей подкармливать птиц.