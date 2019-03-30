Москвичам пообещали похолодание

В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, передает НСН.

Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.

Сообщается, что температура воздуха 3 апреля снизится почти на 5°С. Кроме того, из-за холодного фронта в столичном регионе будет облачно с прояснениями. В этот день температура воздуха не поднимется выше 3°С.

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По словам синоптиков, в четверг погода начнет улучшаться, а в следующие выходные в Москве ожидается уже до +10-13°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о «мощном потеплении», которое ожидается в Москве.