Станцию метро «Каховская» закрыли на два года

Станцию Московского метрополитена «Каховская» с 30 марта закрыли для интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ) подземки, передает агентство «Москва».

Поезда по Каховской линии будут ходить только между станциями «Варшавская» и «Каширская». Станция «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии будет работать в обычном режиме.

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В период реконструкции на станции «Каховская» строители полностью обновят облицовку путевых стен и платформ, а также заменят пути.

Ранее сообщалось, что «Каховскую» закроют до 2021 года.