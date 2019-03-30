Женщина с двумя детьми погибла при пожаре в Кемеровской области

Женщина и двое детей погибли в результате пожаре в частном доме в поселке Шерегеш Кемеровской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

Как отмечается, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Реклама

В материале говорится, что сотрудники экстренной службы, прибывшие тушить возгорание, обнаружили в доме тела 37-летней женщины и ее 7-летней дочери. Также после инцидента были госпитализированы мальчики в возрасте 9 и 13 лет, последний умер в больнице.

Уточняется, что когда хозяин дома не находился там во время пожара, и когда он услышал звук сигнализации, выход из здания уже был объят пламенем.

«Тогда через окно мужчина вынес 9- и 13-летнего сыновей. Супругу с дочерью он спасти не успел», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что малолетние дети и их родители погибли при пожаре в Оренбуржье.