Кусто спасет косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

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Океанолог Жан-Мишель Кусто примет участие в операции по спасению косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ученого Чарльза Виника.

Виник рассказал агентству, что команда Кусто получила соответствующее приглашение от Минприроды и готова приехать в Приморье на следующей неделе.

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«В настоящее время работаем с ним [Кусто] над логистикой и расписанием поездки в Россию», — сказал Виник.

Представитель добавил, что задержать поездку могут необходимые бюрократические приготовления, включая получение виз и разрешений.

Ранее сообщалось, что у белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы.