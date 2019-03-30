Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве
Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского», сообщает агентство «Москва».
Отмечается, что данные станции будут закрыты до 5 апреля. В пресс-службе метрополитена уточнили, что временная приостановка движения необходима для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.
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Представители метро добавили, что во время ограничения движения по маршруту «Комсомольская» — «Черкизовская» будет курсировать автобус «КМ».
Ранее две станции красной ветки метро закрывали в марте.