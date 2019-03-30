В Лондоне задержали пятерых протестующих из-за Brexit

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Британская полиция задержала в Лондоне пятерых участников акции протеста, которую организовали сторонники выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщается в твиттере правоохранителей.

Отмечается, что двух человек задержали из-за применения насилия, одного за нападение на офицера полиции, а еще одного — за пьянство в общественном месте и неподчинение органам правопорядка. В полиции добавили, что пятого человека задержали за правонарушение, совершенное ранее.

Ранее сообщалось, что британцы кричат у парламента «Уходя — уходи» в поддержку Brexit.