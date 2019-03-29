Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале

В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следствия, 29 марта дед убил маленького внука. Тело двухлетнего ребенка нашли во дворе частного жилого дома с признаками насильственной смерти. Также мужчина похитил двух других внуков.

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Отмечается, что мужчина был найден пьяным в автомобиле вместе со своими внуками.

«Дети 5 и 7 лет, к счастью, живы и здоровы, они находились в салоне автомашины задержанного родственника», — добавили в СУ СК.

Уже возбуждено уголовное дело по статьям УК России «Убийство малолетнего» и «Похищение двух заведомо несовершеннолетних». Мужчине может грозить пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что московский педофил похитил и держал 10 лет мальчика в рабстве в коммуналке.