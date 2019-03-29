Мужчина застрелил сбежавшую домашнюю зебру

Во Флориде мужчина застрелил свою зебру после того, как она от него убежала, сообщает NBC News.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Флориды сообщает, что у владельца не было лицензии на содержание диких животных. Это, предположительно, и стало мотивом убийства. Как рассказывают очевидцы и местные новостные издания, зебра по имени Шедоу поранила себя 27 марта при попытке побега от владельца.

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Никаких прочих экзотических животных у владельца зебры найдено не было. Устанавливается, каким образом зебра могла сбежать.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Египта осла покрасили под зебру.