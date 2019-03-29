СМИ: мужчина расстрелял посетителя тренажерного зала в Орле

Неизвестный мужчина расстрелял одного из посетителей тренажерного зала в Орле. Об этом сообщает Oreltimes.

Отмечается, что тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на ул. Солнцевская.

По данным издания, мужчина застрелил другого из-за возникшего между ними конфликта.

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В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что пенсионер прострелил шестилетнему ребенку лицо в Липецкой области.