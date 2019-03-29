Детей срочно госпитализировали после посещения бассейна в Татарстане

Восемь детей экстренно увезли в больницу после занятий в плавательном бассейне в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

По данным ведомства, у детей был выявлен сильный кашель, кружилась голова и им было тяжело дышать. Вероятнее всего, у них отравление, добавили в пресс-службе.

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«Состояние четырех детей на момент поступления оценивалось как легкой степени, у [остальных] состояние средней степени», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что МВД возбудило дело после массового отравления в Дагестане.