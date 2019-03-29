Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление пресс-службы Следственного комитета России.
Как отмечается, начиная с 2018 года 47-летняя женщина начала работать в семье с двумя двойняшками.
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Судя по записи с камер наблюдений, женщина периодически избивала детей.
Уточняется, что няня попыталась скрыться, но ее задержали и возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье вызволили из квартиры брошенную матерью девочку.