Спасатели разбирают здания после землетрясения на Камчатке

Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения, произошедшего у берегов полуострова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Сейсмологи сообщили о мощном землетрясении магнитудой 6,3 в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.

Реклама

Его эпицентр находился на глубине около 40 километров в 300 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. В краевом центре подземные толчки ощущались силой 2-3 балла.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее около курильского острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 5,0.