Синоптики рассказали о погоде в начале апреля

В Москве воздух прогреется до +10... 11°С в ближайшие выходные, 30 и 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

«Погода в столице в ближайшие выходные будет выше нормы на 5 - 6°С. 30 марта ожидается 5 - 10°С, 31 марта столбик термометра поднимется до 6 - 11°С, будет преимущественно ясно», — сказала она.

Реклама

Тепло будет и в первых числах апреля, добавила Паршина.

1 апреля ожидается 5-10°С, 2 апреля - от 4 до 9°С.

Ранее синоптики пообещали москвичам холодное начало апреля.