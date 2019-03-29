Отец Бутиной отреагировал на сообщения о приговоре дочери

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Отец россиянки Марии Бутиной Валерий отреагировал на назначение даты приговора дочери, сообщает НСН.

Он рассказал, что девушка чувствует себя нормально, хотя ее не устраивают условия содержания.

«Как ее могут устраивать условия, если она девять месяцев находится в тюрьме?» — сказал он.

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Мужчина добавил, что его дочь очень ждет окончания процесса.

Ранее стало известно, что дата вынесения приговора россиянке Марии Бутиной, которая была арестована в США, назначена на 26 апреля 2019 года.