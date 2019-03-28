Совбез ООН принял новую резолюцию по терроризму
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, документ к рассмотрению предложила Франция.
Согласно резолюции, все государства должны прописать в своих законодательствах «серьезную» уголовную ответственность за предоставление финансовой или иной помощи террористическим организациям.
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Помимо этого, Совбез ООН призвал все государства обновлять и использовать санкционный перечень в отношении различных террористических группировок.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет экстренное заседание по Голанам.