Обвиняемый по делу о терактах в метро Москвы арестован

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Боевик Магомед Нуров, который является подозреваемым по делу о терактах в московском метро в 2010 году, был арестован на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале Басманного суда.

Как отмечается, он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 205 УК России.

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«Ходатайство следствия об избрании Нурову меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — огласила решение судья.

Согласно постановлению судьи, обвиняемый заключен под стражу до 27 мая.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о терактах в метро Москвы признал вину.

В результате взрывов на московских станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погиб 41 человек, еще 88 получили ранения.