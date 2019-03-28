В МИД России оценили идею въезда в Турцию по российским паспортам

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что будет затруднительно реализовать идею о въезде российских граждан в Турцию по внутренним паспортам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ранее этот вопрос поднимался турецкой стороной, но Россия пыталась донести до Турции, что определенные сложности могут помешать воплощению этой идеи.

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«При пересечении границы с Турцией неизбежно возникнет проблема, в первую очередь, считывания информации, которая изложена в российских внутренних паспортах исключительно на русском языке», — сказала Захарова.

Она отметила, что это может привести к конфликтным ситуациям.

Также Захарова добавила, что в российские внутренние паспорта не могут вноситься какие-либо несанкционированные пометки.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия ведут переговоры о возможности въезда россиян по внутренним паспортам.