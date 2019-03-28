Обвиняемый по делу о терактах в метро Москвы признал вину

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Боевик Магомед Нуров, который является подозреваемым по делу о терактах в московском метро в 2010 году, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале Басманного суда.

Как отмечается, он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 205 УК России.

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«В ходе предъявления обвинения Нуров свою вину признал», — объявил следователь.

Ранее сообщалось, что следствие попросило арестовать причастного к терактам в метро Москвы 27 мая 2019 года.

В результате взрывов на московских станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погиб 41 человек, еще 88 получили ранения.