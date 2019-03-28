Собчак высказалась об устроившей фотосессию в нижнем белье педиатре

Телеведущая Ксения Собчак поддержала женщину-педиатра, которую раскритиковали за фотосессию в нижнем белье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она осудила людей, которые «гурьбой накинулись» на врача.

«И что, она хуже лечить стала или что? Или на работу в трусах ходит?» — прокомментировала Собчак.

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Она добавила, что сама принимала участие в подобных фотосъемках, которые никак не характеризуют профессиональные навыки работника.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали педиатра одной из поликлиник в Ивановской области за фотосессию в нижнем белье.