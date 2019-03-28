Названа дата вынесения приговора Бутиной

Стала известна дата вынесения приговора россиянке Марии Бутиной, которая была арестована в США. Об этом сообщила судья федерального окружного суда Вашингтона Таня Чаткэн, передает ТАСС.

Как отмечается, это произойдет 26 апреля 2019 года.

«Суд принял решение назначить дату вынесения приговора [Бутиной] на 12.00 (19.00 мск. — «Газета.Ru») 26 апреля», — объявила Чаткэн.

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Ранее сообщалось, что CNN узнал о допросе Бутиной со стороны команды спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера.

В декабре 2019 года Бутина заключила сделку со следствием, признав себя виновной по обвинению в заговоре и начала сотрудничать с федеральными и местными властями в расследовании.