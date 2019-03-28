Орнитолог призвал москвичей подкармливать птиц

Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин призвал москвичей подкармливать птиц. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его мнению, в городах птиц нужно кормить в течение всего года, так как им не хватает кормовой базы. Мишин подчеркнул, что привыкшие получать корм зимой птицы не смогут самостоятельность найти пропитание летом.

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«Есть позиция орнитологическая, что не надо подкармливать, чтобы птицы разлетались и искали себе корм самостоятельно. Есть европейская позиция, что кормить надо круглый год, создав кормовые зоны для тех птиц, которые уже становятся резидентами, оседлыми в городе», — сказал Мишин.

Ранее Мишин призвал не давать птицам курить, но разрешил им немного выпить.