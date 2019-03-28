После гибели сотен людей на дамбе в Бразилии объявлена тревога еще трех плотинах

Горнодобывающая компания Vale объявила наивысший уровень угрозы на трех своих гидротехнических сооружениях после унесшей сотни жизней катастрофы с дамбой в муниципалитете Брумадинью, сообщает Estadao.

Отмечается, что тревога объявлена на одной плотине в муниципалитете Нова-Лима и еще двух в Оуру-Прету. В компании Vale подчеркнули, что данные меры являются «превентивными».

Ранее сообщалось, что в при прорыве дамбы Vale в штате Минас-Жерайс погибли 207 человек.