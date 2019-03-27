ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

ЕП решил запретить продажу одноразовой пластиковой посуды, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЕП.

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

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Планируется, что эти изделия должны исчезнуть с прилавков магазинов к 2021 году.

Как отмечается, этот закон одобрили 560 членов ЕП и только 35 человек были против. Однако для того, чтобы закон мог вступить в силу, его должен одобрить Совет стран ЕС.

Ранее ЕП одобрил отказ от сезонного перевода часов.