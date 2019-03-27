Неизвестные сообщили о минировании станций метро Петербурга

В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили о минировании нескольких станций в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, на настоящий момент полицейские обходят и проверяют все станции метрополитена.

Он добавил, что анонимы сообщили об угрозе взрыва по телефону. Правоохранительные органы пытаются установить личность звонивших.

Ранее сообщалось, что около 800 человек экстренно вывели из московского ТЦ из-за угрозы взрыва.