После скандала со «смешными» зарплатами в башкирском роддоме нашли нарушения

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Прокуратура нашла нарушения в Салаватском городском родильном доме после скандала со «смешными» зарплатами, передает РИА «Новости».

Как сообщила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова в роддоме были выявлены нарушения трудового законодательства.

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«Прокурорские работники нашли нарушения трудового законодательства в данном перинатальном центре, сейчас проверка продолжается. Все результаты будут известны позднее», — заявила Масагутова.

Ранее в ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.

После этого директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова обвинила медиков, посмеявшихся над средней зарплатой, в игре на публику.