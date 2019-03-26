Турист подвесил в аэропорту гамак и уснул
В международном аэропорту в США турист решил отдохнуть и подвесил гамак под потолком в зоне вылета, сообщает Fox News.
Отмечается, что мужчину уснул, но его вскоре разбудил сотрудник аэропорта и потребовал, чтобы он спустился.
По словам очевидцев, турист поступил «гениально».
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«Он выглядел довольно уставшим и сонным, наверное, он успел уснуть», — рассказали очевидцы.
Для того, чтобы спуститься путешественнику пришлось использовать стулья, уточняет канал.
Ранее сообщалось, что пытавшийся провезти орангутана россиянин задержан в Индонезии.