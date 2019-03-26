В РПЦ объяснили слова о России без русских

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что россиянам срочно нужно рожать, чтобы не допустить демографической проблемы.

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По словам Кипшидзе, православная церковь права, но эта проблема касается не только России, но и других стран.

Кипшидзе добавил, что православные люди создают семьи и рожают детей «ради верности заповеди Божией», а не из-за страха перед представителями других культур и религий.

Запугивание не поможет людям строить крепкие семьи и быть «любящими» родителями, заключил Смирнов.

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