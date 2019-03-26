Как россиянам избежать вымирания, рассказали в РПЦ

В РПЦ отреагировали на высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «вымирании» России и заявили, что не пытаются запугать граждан, передает РИА «Новости».

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что РПЦ призывает россиян к готовности рожать и воспитывать детей.

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Ранее Смирнов заявил, что России «как государству русскому, осталось лет 30», после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане.

«Острота демографических проблем, которые стоят перед православным населением России, не вызывает никаких сомнений. И церковь последовательно призывает к бережному отношению к семье, к готовности нести благословленную Богом миссию рождения и воспитания детей», — уточнил Кипшидзе.

Он также выразил мнение, что верующие «создают семью, сохраняют верность супругу, рожают детей, занимаются их христианским воспитанием вовсе не из-за страха перед представителями иных народов или религий, а ради верности заповеди Божией».

Ранее сообщалось, что в РПЦ объяснили, как просить прощения.