Стало известно, когда в Москве растает снег

Снег на улицах Москвы практически полностью растает уже к началу апреля, сообщает «Метеоновости».

В последнюю неделю марта, несмотря на небольшое похолодание, к выходным дневная температура может повыситься до 8-10°С.

«Возможно, что в нынешнем году уже к началу апреля снег на улицах города в основном исчезнет», — сообщили синоптики.

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Как уточняется, утром 26 марта на главной метеостанции на ВДНХ снега осталось всего 7 см. В районе сельскохозяйственной Академии им. Михельсона — 3 см. В центре города на Балчуге — 2 см..

Ранее сообщалось, что в столице во вторник, 26 марта, ожидается до 6°С.