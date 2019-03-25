СК передал в прокуратуру первое уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»
Завершено расследование по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и направлено в прокуратуру. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газета.Ru».
По результатам расследования СК выдвинул обвинения семи людям, среди них: гендиректор ТЦ, а также начальник караула пожарно-спасательной части № 2.
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Отмечается, что 25 марта 280 томов уголовного дела направят в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Ранее сообщалось, что Россия попросила Польшу выдать сбежавшего совладельца «Зимней вишни».
25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.