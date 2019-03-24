Украинские полярники намерены взять копию томоса в Антарктиду

<img src="//img.gazeta.ru/files3/463/10369463/Snag-Yukon-Canada-ice-lake-wintertime-cold-pic905-895x505-89681.jpg">

Украинские полярники, которые отправятся с экспедицией в Антарктиду, возьмут с собой копию томоса автокефалии «новой церкви» Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, глава «новой украинской церкви» Епифаний передаст полярникам копию томоса 25 марта.

Реклама

Как отмечается, копия будет доставлена в часовню святого равноапостольного князя Владимира, которая находится на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.

При этом участники экспедиции также попросили Епифания перевести часовню в лоно «новой церкви» Украины.

Ранее сообщалось, что часовню УПЦ в Антарктиде хотят передать ПЦУ.