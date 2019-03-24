Радикалы захватили храм УПЦ

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Радикалы из экстремистского движения «Правый сектор» (организация запрещена в России) и сторонники «новой украинской церкви» захватили Свято-Покровский храм УПЦ в Ровенской области Украины, передает РИА «Новости».

Об этом сообщили в союзе православных журналистов.

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По данным союза, радикалы срезали замки на храме УПЦ за час до начала богослужения.

Как отмечается, представители «новой церкви» Украины отслужили в храме «молебен».

Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ.

«Правый сектор» — украинская радикальная организация, деятельность которой запрещена в России.