Радикалы захватили храм УПЦ
Радикалы из экстремистского движения «Правый сектор» (организация запрещена в России) и сторонники «новой украинской церкви» захватили Свято-Покровский храм УПЦ в Ровенской области Украины, передает РИА «Новости».
Об этом сообщили в союзе православных журналистов.
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По данным союза, радикалы срезали замки на храме УПЦ за час до начала богослужения.
Как отмечается, представители «новой церкви» Украины отслужили в храме «молебен».
Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ.
«Правый сектор» — украинская радикальная организация, деятельность которой запрещена в России.