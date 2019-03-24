Именинник убил жену в Киеве
В Голосеевском районе Киева ранее судимый мужчина в свой день рождения убил жену, ударив ее ножом в спину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
По имеющимся данным, между супругами в день рождения мужчины произошел конфликт, во время которого он ударил супругу ножом в спину. От полученных травм женщина скончалась.
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В ведомстве отметили, что мужчину ранее уже судили за убийство. Подозреваемый задержан.
Ранее сообщалось, что под Петербургом мужчина взял кредит на убийство жены.