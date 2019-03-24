Терпящий бедствие лайнер Viking Sky своим ходом направился в порт

Круизный лайнер Viking Sky, который послал сигнал бедствия 23 марта, своим ходом двигается в норвежский порт Мольде. Об этом говорится в сообщении на сайте компании-оператора парома.

По последним данным, с судна удалось эвакуировать 479 человек, еще 436 пассажира и 458 членов экипажа остаются на борту лайнера.

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Также сообщается, что в результате инцидента пострадали 20 человек.

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По данным полиции, на борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров. Среди членов экипажа есть четверо россиян.

Ранее в сети появились кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky.