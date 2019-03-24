Легкий самолет разбился в Новой Зеландии, есть жертвы

В результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии погибли два летчика, передает РИА «Новости».

Отмечается, что этот самолет пропал с радаров в полдень 23 марта. Его не могли найти из-за плохой погоды и видимости.

Выяснилось, что легкий самолет разбился на возвышенности недалеко от города Таупо. Двое погибших — опытные пилоты.

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В настоящее время выясняется причина крушения.

Ранее сообщалось, что самолет упал на жилой дом на юге Калифорнии.