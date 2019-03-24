С терпящего бедствие норвежского судна Viking Sky эвакуированы почти 400 человек
С терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky эвакуированы уже почти 400 человек, сообщает VG.
Как отмечается, на данный момент спасены 397 человек.
Эвакуацию осуществляют три вертолета.
Ранее сообщалось, что кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети.
23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По предварительным данным полиции, на борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров.