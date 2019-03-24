Российский путешественник Федор Конюхов смог выжить после 12-балльного шторма

Российский путешественник Федор Конюхов, который находился на грани жизни и смерти из-за попадания в 12-бальный шторм, смог выжить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя штаба экспедиции Оскара Конюхова.

Накануне совершающий кругосветную экспедицию Конюхов попал в череду сильных штормов в районе Тихого океана.

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«Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — пояснил Конюхов-младший.

Ранее сообщалось, что Конюхов находится на грани жизни и смерти.