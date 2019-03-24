Синоптики прогнозируют возвращение зимы в Москву

Специалисты считают, что зимняя погода вновь вернется в столицу в конце марта. Об этом говорится на сайте центра погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе столицу ждет «рецидив зимы»: холодный атмосферный фронт и новая порция снега.

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«За это время в городе выпадет около трети мартовской нормы осадков... а утром в четверг похолодает до -6°», — добавили в центре.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается мощный снегопад.