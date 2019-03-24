Синоптики прогнозируют возвращение зимы в Москву
Специалисты считают, что зимняя погода вновь вернется в столицу в конце марта. Об этом говорится на сайте центра погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе столицу ждет «рецидив зимы»: холодный атмосферный фронт и новая порция снега.
Реклама
«За это время в городе выпадет около трети мартовской нормы осадков... а утром в четверг похолодает до -6°», — добавили в центре.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что на Москву надвигается мощный снегопад.