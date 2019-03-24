Взрыв произошел в жилом доме в Азербайджане, есть пострадавшие

В жилом доме на севере Азербайджана произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека.

Уточняется, что взрыв неизвестного прохождения был зафиксирован в подвале четырехкомнатного дома

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По предварительным данным, причиной является утечка газа.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Донецке.